Kate Middleton barista per un giorno | prepara il caffè per Wiliam

Kate Middleton ha trascorso una giornata al Borough Market di Londra, dove si è cimentata nel ruolo di barista, preparando un caffè per il marito William. Successivamente, si è anche messa dietro il banco di una pasticceria, assumendo il ruolo di commessa. La duchessa ha così partecipato a queste attività pratiche come parte di una recente iniziativa pubblica.

Pilota di aerei, cuoca, sarta: Kate Middleton può davvero fare tutto, e l'ultima sua "prova" è andata in scena al Borough Market di Londra, dove si è improvvisata barista per preparare un caffè al marito William e poi commessa di una pasticceria. Kate Middleton barista per il caffè di William. Il principe e la principessa di Galles hanno visitato il millenario mercato londinese sulle rive del Tamigi, grande attrazione per i turisti, curiosando tra bancarelle e stand. E quando sono arrivati davanti a Change Please, una caffetteria premiata pere il supporto alle persone senza fissa dimora, Kate ha voluto cimentarsi con la macchina per il caffè preparandone uno al marito.

