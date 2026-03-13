La Principessa del Galles, Kate Middleton, si prepara a indossare di nuovo una tiara su ordine di Re Carlo, in vista della visita di Stato del Presidente nigeriano. La scelta di riutilizzare l’ornamento regale rappresenta un momento ufficiale e simbolico, che coinvolge la partecipazione della famiglia reale britannica in un evento internazionale. La tiara sarà indossata durante la cerimonia ufficiale prevista per l’occasione.

La Principessa del Galles Kate Middleton si prepara a indossare nuovamente una tiara su esplicita richiesta di Re Carlo, un gesto che segna il ritorno ufficiale dell’ornamento regale in occasione della visita di Stato del Presidente nigeriano. L’incontro storico, previsto per il 18 e 19 marzo 2026, vedrà William e Kate svolgere un ruolo determinante nell’accoglienza dell’ospite africano presso il Castello di Windsor. Questa scelta non è casuale ma risponde a una precisa strategia di rappresentanza reale, dove l’abbigliamento diventa uno strumento diplomatico fondamentale. Mentre la principessa ha mostrato grande versatilità nel mese corrente, passando da visite informali a eventi formali, ora si concentra sulla preparazione per la massima formalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kate e la tiara: il ritorno su ordine di Re Carlo

Articoli correlati

Kate Middleton indossa nuovamente la tiara: la richiesta di Re CarloKate Middleton indossa nuovamente la tiara e l’abito di gala su esplicita richiesta di Re Carlo che ha dato a lei e a William un ruolo determinante...

Kate Middleton torna in pubblico senza William e indossa nuovamente la tiaraSi preannuncia un periodo intenso per Kate Middleton tra impegni a Palazzo e uscite pubbliche.

Tutto quello che riguarda Kate e la tiara il ritorno su ordine di...

Temi più discussi: Kate Middleton indossa nuovamente la tiara: la richiesta di Re Carlo; William e Kate dietro il bancone a servire caffè: la sorpresa dei principi a Borough Market; Kate Middleton battuta da Geri Halliwell? I look monocolor a confronto; Kate Middleton esce a sorpresa e viene assalita dalla folla.

Kate Middleton indossa nuovamente la tiara: la richiesta di Re CarloKate Middleton torna a portare la tiara e l’abito di gala al Castello di Windsor: è una precisa richiesta di Re Carlo che le ha dato un compito speciale. dilei.it

Kate Middleton, il trionfo a Windsor: la tiara e l’abito di cristalli incantano tuttiL’atmosfera natalizia ha già avvolto il Castello di Windsor, ma di sera a brillare più delle tremila luci dell’abete addobbato nella St George’s Hall è stata lei: la principessa del Galles. In ... iodonna.it

Carl Gustaf e Silvia di Svezia in Polonia tra i profughi ucraini. Spicca la first lady Marta Nawrocka che si ispira a Kate Middleton - facebook.com facebook

Kate Middleton, eleganza anni ’80 (e orecchini di perle) al Commonwealth Day 2026 x.com