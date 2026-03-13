Kanye West dovrà risarcire un operaio che ha lavorato nella sua villa a Malibu La cifra non è alta ma la situazione controversa Ecco perché

Kanye West, noto anche come Ye, dovrà pagare un risarcimento a un operaio che ha lavorato nella sua villa di Malibu. La somma richiesta non è elevata, ma la vicenda ha attirato l’attenzione per le circostanze che l’accompagnano. La decisione si è resa necessaria a seguito di un procedimento legale riguardante le condizioni di lavoro nel sito.

C onto salato per Kanye West. Il rapper, che da qualche anno ha deciso di farsi chiamare Ye, sarà costretto a risarcire un operaio che ha lavorato nella sua villa di Malibu per via di una controversa situazione lavorativa. Kanye West shock: «I figli? Avrei dovuto farli con Paris Hilton, non con Kim Kardashian» Guai per Kanye West, citato in giudizio da alcuni ex dipendenti maltrattati Kanye West e le accuse di Tony Saxon. Tony Saxon, questo il nome dell'uomo, ha accusato West di non averlo pagato adeguatamente per i lavori svolti nella sua abitazione sul mare, acquistata nel 2021 per 57 milioni di dollari, e di essere stato licenziato ingiustamente.