Un attaccante sta cercando di raggiungere un record, con 11 gol necessari per eguagliare una storica cifra. La sua squadra, il Bayern Monaco, si prepara a una trasferta importante contro il Leverkusen, in un match che potrebbe essere decisivo per la sua corsa personale e per la classifica del campionato. La partita si avvicina e tutti gli occhi sono puntati su di lui.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Bayern Monaco, attualmente in testa alla Bundesliga, si prepara ad affrontare il Bayer Leverkusen in un match cruciale per il campionato. I bavaresi, sostenuti da prestazioni impressionanti, ambiscono a mantenere il vantaggio in classifica e a proseguire nella loro corsa verso il titolo di campione di Germania. La squadra, guidata dall’allenatore Julian Nagelsmann, ha mostrato un gioco dinamico e offensivo, il che la rende una delle formazioni più temute del torneo. Il Bayer Leverkusen, dall’altra parte, rappresenta una sfida significativa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kane in corsa per il record di Lewandowski: servono 11 gol per eguagliare la storia.

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