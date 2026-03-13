K Sport felicità alle stelle Coppa sempre più golosa

La K Sport ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto il Nibbiano Valtidone con un risultato di 1-3, consolidando così il passaggio dalla sfida di Piacenza dell’andata, che era terminata in parità. La vittoria di ieri ha portato entusiasmo tra i giocatori e i tifosi, mentre la squadra si prepara ora alla prossima fase del torneo.

Dopo il pari dell’andata l’altro ieri a Piacenza la K Sport acquisisce l’accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo i rivali del Nibbiano Valtidone (1-3). Una gara perfetta quella degli uomini di mister Magi. "È stata una partita splendida- conferma soddisfatto il giorno dopo il copresidente della K Sport Enrico Tiboni- disputata su un campo sintetico di grande qualità, in una trasferta che alla vigilia si presentava tutt’altro che semplice. Sapevamo bene di affrontare una gara impegnativa contro un Nibbiano descritto da tutti come una squadra solida, organizzata e difficile da mettere in difficoltà. Proprio per questo i nostri ragazzi sono scesi in campo con una motivazione straordinaria, con grande concentrazione e con la voglia di dimostrare subito il proprio valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - K Sport, felicità alle stelle. Coppa sempre più golosa Articoli correlati Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». “Inflazione alle stelle, bollette sempre più care e stipendi fermi: stangata di 500 euro a famiglia”"I dati dell'Istat confermano quanto le famiglie italiane vivono sulla loro pelle tutti i giorni: l'inflazione nel 2025 è tornata a correre, le... Tutti gli aggiornamenti su K Sport felicità alle stelle Coppa... Argomenti discussi: Coppa Italia Eccellenza, la K Sport si gioca tutto a Piacenza. K Sport, felicità alle stelle. Coppa sempre più golosaUna gara perfetta quella degli uomini di mister Magi. Il copresidente. Enrico Tiboni: Sapevamo bene di affrontare una partita impegnativa. ilrestodelcarlino.it K Sport sciupa tutto nel finaledi Alessandro Bonci K-Sport spreca e si fa rimontare: finisce 2-2 contro il Nibbiano & Valditone. Allo Spadoni si affrontano due prime della classe per l’andata dei quarti di finale: il K-Sport Montec ... youtvrs.it