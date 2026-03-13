K Sport | 3-1 al Nibbiano ora l’Alessandria
La K Sport ha vinto 3-1 contro il Nibbiano Valtidone e si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia. La squadra ha segnato tre gol, mentre il Nibbiano ha trovato il gol della bandiera. La partita si è svolta con questa differenza di risultato, portando la K Sport avanti nella competizione. Ora si prepara ad affrontare l’Alessandria nelle prossime fasi.
La K Sport ha raggiunto le semifinali della Coppa Italia dopo aver superato il Nibbiano Valtidone con un risultato netto di 3 a 1. La vittoria, ottenuta in trasferta su campo sintetico, segna un momento di svolta per la squadra guidata da mister Magi e apre nuove prospettive competitive per i prossimi appuntamenti. Enrico Tiboni, copresidente del club, ha sottolineato come la partita sia stata caratterizzata da una motivazione straordinaria dei giocatori fin dai primi minuti. Il successo non è stato casuale ma frutto di una preparazione mirata contro un avversario considerato solido e difficile da scardinare. L’obiettivo ora si sposta immediatamente sulla prossima sfida contro il Tolentino nel campionato, mentre l’attenzione resta alta verso l’incontro di semifinale previsto per mercoledì 18 marzo contro l’Alessandria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
