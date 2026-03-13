K Sport | 3-1 al Nibbiano ora l’Alessandria

La K Sport ha vinto 3-1 contro il Nibbiano Valtidone e si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia. La squadra ha segnato tre gol, mentre il Nibbiano ha trovato il gol della bandiera. La partita si è svolta con questa differenza di risultato, portando la K Sport avanti nella competizione. Ora si prepara ad affrontare l’Alessandria nelle prossime fasi.