K-Pop is coming | il tour italiano continua

Prosegue in tutta Italia il tour di “K-Pop is coming”, lo spettacolo-tributo al film d’animazione candidato agli Oscar. Date, città e dettagli dello show. Sulla scia del successo mondiale del K-pop, continua a conquistare il pubblico italiano “K-Pop is coming”, lo spettacolo-tributo ispirato al film d’animazione candidato agli Oscar. Un live show energico e immersivo che unisce musica, danza e visual spettacolari, trasformando il palco in un’esplosione di ritmo, colore e movimento. Lo spettacolo propone una selezione di brani iconici del panorama K-pop, reinterpretati dal vivo con arrangiamenti originali. A dare voce al repertorio è un trio femminile affiancato da una band live, capace di ricreare le sonorità e le contaminazioni tipiche del pop asiatico contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

