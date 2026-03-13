Domenica a Udine, la Juventus dovrà fare a meno di Vlahovic, che non sarà presente in campo. La squadra si prepara alla sfida senza il suo attaccante, consapevole che ogni risultato è ormai decisivo. La formazione bianconera affronterà l’Udinese con questa assenza, cercando di ottenere i tre punti necessari. La partita si svolgerà allo stadio Friuli.

Vlahovic non ci sarà a Udine La Juventus guarda all’Udinese con la consapevolezza che non si può più sbagliare. La trasferta in Friuli, in programma domenica, vale un esame di maturità cruciale in questa volata Champions: tre punti obbligatori per non perdere ulteriore terreno e per confermare i segnali positivi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic non ci sarà contro l’Udinese

Articoli correlati

Juventus, le mosse di Spalletti contro l'Udinese: Vlahovic ci sarà, David a rischio panchinaSpalletti li chiama allenamenti “invisibili”: niente lavoro sul campo, ma squadra sintonizzata da casa.

Udinese, Bayo torna dalla Coppa d’Africa: ci sarà contro l’Inter? Cosa filtraVerso la sfida di sabato contro i campioni d’inverno, l’Udinese deve sciogliere i dubbi legati al reparto avanzato.

Spalletti: “Vlahovic non ci sarà”. L’avviso sul Pisa prima di Juventus-Pisa | Conferenza

Contenuti utili per approfondire Juventus Vlahovic non ci sarà contro...

Temi più discussi: Spalletti: Ho già parlato con la società del mio futuro. Vlahovic non è ancora a disposizione; Vlahovic, la Juve adesso lo sa e ci riprova. Spunta la data del possibile ritorno in campo; Vlahovic convocato per Juventus-Pisa? La situazione dopo l'infortunio e lo scenario verso sabato; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più.

Vlahovic non convocato per Udinese-Juve: slitta il rientro, ecco quando può tornareJuve-Sassuolo di sabato 21 marzo potrebbe essere la partita di Dusan Vlahovic. Il serbo è infortunato dalla sfida contro il Cagliari del 29 novembre scorso e aspetta con ansia il ritorno tra i convoca ... msn.com

Vlahovic non convocato per Udinese-Juventus: salta il ritorno del bomberNiente da fare per Dusan Vlahovic e il ritorno in campo in Udinese-Juventus. Il centravanti non è stato convocato per la gara. newsmondo.it

Luca Clemenza: «Alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Ci giocavo alla PlayStation e poi me lo sono ritrovato davanti, è stato spiazzante» - facebook.com facebook

#Conceicao: “Un consiglio a Bernardo #Silva Gli direi che la #Juventus è un top club che vuole vincere” x.com