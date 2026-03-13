Juventus | Torricelli esalta Spalletti

Angelo Torricelli, ex calciatore della Juventus con più di 400 presenze, ha espresso entusiasmo per le prestazioni della squadra guidata da Luciano Spalletti. L’ex difensore ha sottolineato come la formazione stia ridando ai tifosi emozioni che mancavano da diverso tempo. Le sue parole riflettono un apprezzamento per i risultati recenti e l’energia trasmessa dalla squadra in questa stagione.

Angelo Torricelli, bandiera storica della Juventus con oltre 400 presenze in bianconero, non nasconde l'entusiasmo: la squadra di Luciano Spalletti sta facendo rivivere ai tifosi sensazioni che non si provavano da tempo. In un'intervista recente, l'ex terzino destro ha paragonato l'attuale Juventus alla formazione che conquistò la Champions League nel