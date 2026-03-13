Juventus | notizie dal settore giovanile

La Juventus ha annunciato che Alessandro Ghiotto, difensore centrale di Domodossola, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club. La società conferma così l’impegno nel settore giovanile, rafforzando il proprio vivaio con un giovane talento. La notizia arriva direttamente dal settore giovanile della squadra, senza ulteriori dettagli su altri sviluppi dell’area.

La Juventus continua a puntare con decisione sul proprio vivaio, e la notizia del giorno arriva dal settore giovanile: Alessandro Ghiotto, il promettente difensore centrale originario di Domodossola (VB), ha firmato il suo primo contratto da professionista con i bianconeri. Il ragazzo, nato il 16 febbraio 2010 e quindi fresco

