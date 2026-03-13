Juventus non solo Senesi | Kiwior l’alternativa per la difesa del futuro

La Juventus sta cercando di rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Oltre a Senesi, tra le alternative c’è anche Kiwior, considerato un possibile rinforzo per la linea difensiva futura. La società valuta diverse opzioni per migliorare la rosa e garantire maggiore solidità in difesa. La ricerca di nuovi elementi si concentra su profili che possano integrarsi nel progetto tecnico del club.

Uno dei obiettivi principali per la Juventus in vista della prossima stagione è quello di rinforzare il reparto difensivo. Dopo le indicazioni di Spalletti, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un profilo ideale da affiancare a Gleison Bremer, considerato un pilastro incedibile della retroguardia. Tra i nomi più accreditati spicca quello di Marcos Senesi, ma nelle ultime settimane la società ha intensificato i contatti per Jakub Kiwior. Possibili uscite in difesa: Kelly e Gatti i più a rischio. Il reparto arretrato della Vecchia Signora potrebbe subire delle importanti uscite. Llyod Kelly, nonostante sia apprezzato da Spalletti, attualmente non è considerato incedibile e potrebbe lasciare Torino davanti ad un’offerta dalla Premier League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

