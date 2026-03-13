juventus marrone racconta la juve di conte a fanpage

Luca Marrone, attualmente in forza al Como, ha condiviso con Fanpage i ricordi della sua esperienza alla Juventus, dove ha fatto parte della squadra durante il periodo di Antonio Conte come allenatore. Marrone ha parlato del suo percorso nel settore giovanile e delle sue stagioni in prima squadra, offrendo un’istantanea diretta di quegli anni.

Luca Marrone, prodotto delle giovanili Juventus oggi in forza al Como, ha raccontato la sua esperienza alla Juventus con Conte. Le sue parole a Fanpage. Il rapporto con Conte Il rapporto tra Marrone e Conte è partito dai tempi del Siena. Marrone su Conte ha detto che “Non era alle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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