Juventus e Kiwior | il difensore polacco pronto per la Serie

La Juventus sta considerando l’acquisto del difensore polacco Jakub Kiwior, che attualmente gioca in prestito al Porto. La società bianconera ha mostrato un rinnovato interesse nel suo profilo e sta analizzando le possibilità di portarlo in Italia. Kiwior è un calciatore che ha attirato l’attenzione del club con le sue recenti prestazioni. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

La Juventus sta valutando con rinnovato interesse un passaggio per il difensore polacco Jakub Kiwior, attualmente in prestito al Porto. Le trattative potrebbero concretizzarsi questa estate, con lo staff bianconero che vede nel giocatore una soluzione per la difesa di Luciano Spalletti. I dati indicano che l’interesse non è nuovo, risalendo già al 2024 e al 2025, ma ora si fa più pressante dopo l’arrivo a Portogallo dello Sporting Director Marco Ottolini. La situazione di mercato è complessa: mentre si attende ancora il trasferimento gratuito di Marcos Senesi dal Bournemouth, Kiwior rimane un bersaglio prioritario per rafforzare il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juventus e Kiwior: il difensore polacco pronto per la Serie Articoli correlati Kiwior Juve, torna di moda il nome del difensore polacco per la prossima estate. Le ultime novità e la mossa di Ottolinidi Redazione JuventusNews24Kiwior Juve, torna di moda il nome del centrale difensivo polacco per la prossima sessione di mercato estiva. Chi è Przytarski, il bomber polacco pronto ad accasarsi alla Juventus Under 17: l’identikit dell’attaccante classe 2009Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Una selezione di notizie su Juventus e Kiwior il difensore polacco... Temi più discussi: Juve in Portogallo per l'ex Serie A: come cambia la difesa e chi a sorpresa può partire; Missione a Londra per trattare con l'Arsenal: Milan su Zinchenko e Kiwior; PRIMA PAGINA - Tuttosport: Vincere subito Spalletti firma. Juventus, rispunta Kiwior: Kelly non è incedibileIn alternativa a Senesi, la Juventus ripensa al difensore centrale polacco ... msn.com La Juventus su Kiwior, i bianconeri pronti a rinforzare la difesaLa Juventus è già al lavoro per cercare di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione con i bianconeri che hanno messo gli occhi su Jakub Kiwior del Porto. L’ex difensore dello Spezia, ha s ... calciomercato.it Runjaic: “Abbiamo dimostrato di poter battere squadre come la Juventus” #UdineseJuve x.com Luca Clemenza: «Alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Ci giocavo alla PlayStation e poi me lo sono ritrovato davanti, è stato spiazzante» - facebook.com facebook