juventus e galatasaray competono per bernardo silva inter miami in corsa per giugno 2026

La Juventus e il Galatasaray sono entrambe interessate a Bernardo Silva, mentre l'Inter Miami sta seguendo da vicino la situazione in vista di giugno 2026. Le trattative tra le società sono in corso e il giocatore è al centro di un confronto tra più club. Silva rappresenta un obiettivo importante per le squadre coinvolte, che cercano di assicurarselo in tempi brevi.

Bernardo Silva nel mirino della Juventus. WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA – 16 AGOSTO 2025: In azione durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Manchester City, Bernardo Silva si conferma un talento inestimabile. (Foto di Michael ReganGetty Images) Negli ultimi giorni, la Juventus ha avviato colloqui preliminari per assicurarsi le prestazioni di Bernardo Silva, calciatore di spicco del Manchester City, che potrà svincolarsi dalla sua attuale squadra a fine contratto, previsto per giugno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Bianconeri non saranno gli unici interessati al talento portoghese, poiché altre squadre come Galatasaray e Inter Miami stanno monitorando la situazione.