Juventus Conceicao presenta la sfida con l’Udinese

Francisco Conceicao ha parlato in conferenza stampa della partita contro l’Udinese, sostituendo l’allenatore Luciano Spalletti. Ha illustrato i temi principali della sfida e le strategie che la squadra intende mettere in campo. La partita si giocherà nelle prossime ore e sarà seguita con attenzione dagli appassionati di calcio.

Francisco Conceicao ha presentato in conferenza stampa la sfida con l’Udinese al posto di Luciano Spalletti. Il portoghese ha toccato vari argomenti: corsa Champions, futuro e. il mercato, con particolare riferimento al connazionale Bernardo Silva (il cui contratto con il Manchester City è in scadenza). Le sue parole riportate da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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