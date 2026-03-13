Juventus | batosta finanziaria
La Juventus ha subito un nuovo colpo finanziario, mentre la classifica dei miliardari italiani pubblicata da Forbes evidenzia una netta differenza con la situazione economica del club. John Elkann, in qualità di presidente, si trova ad affrontare questa difficile fase. La situazione riguarda esclusivamente i dati economici e non si riferisce a eventi sportivi o altre questioni societarie.
John Elkann incassa un'altra batosta finanziaria, mentre la classifica Forbes dei miliardari italiani disegna un contrasto stridente con la realtà della Juventus. Il presidente di Exor, che controlla la maggioranza del club bianconero, scivola al 44° posto tra i paperoni d'Italia con un patrimonio stimato a 2,5 miliardi di euro,
