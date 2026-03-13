Juan Jesus | stagione diversa dopo lo scudetto

Juan Jesus commenta il percorso del Napoli durante questa stagione, evidenziando come siano cambiate le dinamiche rispetto all'anno dello scudetto. L’ex difensore si sofferma sulle sfide incontrate e sulle difficoltà affrontate dalla squadra, offrendo una panoramica chiara del momento attuale del club. La sua analisi si concentra sui fatti e sulle percezioni interne senza entrare in giudizi o interpretazioni personali.

Juan Jesus analizza il momento del Napoli e le difficoltà affrontate nel corso della stagione. Il difensore azzurro, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha riflettuto sull’annata della squadra, segnata da cambiamenti e situazioni non sempre semplici da gestire. “E’ stata una stagione complicata, ma mi è capitato un anno all’Inter, con Stramaccioni in panchina, in cui a dicembre eravamo a -1 dalla Juventus e poi sono cominciati tanti infortuni. Ci siamo ritrovati a giocare quasi con la Primavera, però parlo di 10-12 anni fa.” Il difensore ha poi spostato l’attenzione sulla situazione attuale del Napoli. Dopo il tricolore conquistato, la squadra si è trovata ad affrontare una stagione diversa rispetto alle aspettative, anche per via dell’inserimento di diversi nuovi elementi in rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

