Juan Jesus | Abbiamo 30 punti a disposizione speriamo di farli tutti Quando eravamo al completo l’Inter aveva un solo punto di vantaggio

Juan Jesus, attuale difensore del Napoli, ha parlato in un’intervista di Canale 8 riguardo alla corsa per lo scudetto, affermando che ci sono trenta punti in palio e sperano di conquistarli tutti. Ha ricordato che quando la squadra era al completo, l’Inter aveva un solo punto di vantaggio. Nel frattempo, si discute del suo rinnovo contrattuale e della possibilità di lasciare il club in estate, dopo 18 anni di carriera e cinque stagioni con l’azzurro.

Mentre si parla dei problemi relativi al suo rinnovo, e al fatto che potrebbe lasciare il Napoli in estate, Juna Jesus, ha rilasciato un’intervista di Canale 8: 18 anni di carriera ad altissimi livelli, quinta stagione in azzurro. Ti eri mai trovato ad affrontare tale concentrato di difficoltà tutte insieme? “È una stagione complicata, mi è capitato una volta all’Inter quando c’era Stramaccioni. Dopo dicembre eravamo ad un punto dalla Juventus e si sono infortunati Palacio, Milito e altri. Ci siamo ritrovati quasi a giocare con la primavera. Ritrovare una situazione così è complicato perché avevamo uno scudetto da difendere.” Sullo striscione apparso in Curva B durante Napoli -Roma che recitava “Non sappiamo quale sarà il nostro destino, ma fino alla fine vi saremo vicini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juan Jesus: “Abbiamo 30 punti a disposizione, speriamo di farli tutti. Quando eravamo al completo l’Inter aveva un solo punto di vantaggio” Articoli correlati Leggi anche: Juan Jesus: «Dicono riserva o titolare, credo ad un gruppo che è a disposizione di Conte» Juan Jesus: “Un Napoli completo avrebbe dato fastidio a tante squadre”Cm Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Juan Jesus Il difensore del... Tutto quello che riguarda Juan Jesus Temi più discussi: Juan Jesus: Stagione complicata, abbiamo dovuto difendere lo scudetto con giocatori nuovi, poi cita l'Inter in un paragone; Openda lascerà la Juventus in estate? Svelata una condizione imprescindibile; Dal rinnovo all'obiettivo prioritario: le ultime sul futuro di Spalletti alla Juventus; Inter finita 10 mesi fa: Condò lancia un messaggio a Oaktree, Ristrutturare e spendere. Juan Jesus scuote il Napoli: «30 punti da qui alla fine? Facciamoli tutti. Nessuno avrebbe retto come noi»Diciotto anni di carriera ai massimi livelli, cinque stagioni con la maglia del Napoli. Un percorso lungo abbastanza da aver visto quasi tutto. Eppure, ... msn.com Juan Jesus: Noi a -1 dall'Inter prima degli infortuni! Rimonta? Ci proviamo fino all'ultimoJuan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Canale 8 in cui ha affrontato diversi temi. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Tuttonapoli.net. 18 anni ... tuttonapoli.net Juan Jesus non si nasconde: il Napoli allo Scudetto ci crede ancora, è un sogno nel cassetto. Finchè non ci sarà la matematica a condannare, si giocherà per vincere. E chissà che non possa andare come l'anno scorso... #sscnapoli #juanjesus #calcionapoli - facebook.com facebook Infortunio Juan Jesus, è in dubbio per il Lecce: cosa filtra da Castel Volturno x.com