Il 11 marzo 2011, la costa di Sanriku nel nord-est del Giappone è stata sconvolta da un terremoto di magnitudo elevata, seguito da uno tsunami che ha causato ingenti danni. Jinsei Shinzaki, figura pubblica, ha assistito agli eventi e ha raccontato l’atmosfera del mattino in quella zona, caratterizzata dall’odore del sale, del kelp essiccato e della fatica quotidiana. La giornata ha segnato un punto di svolta per molte comunità locali.

L’odore del mattino a Sanriku, la frastagliata costa nord-orientale del Giappone, ha sempre avuto il profumo aspro del sale, del kelp essiccato e della fatica silenziosa. Il venerdì 11 marzo 2011 iniziò come decine di migliaia di altri venerdì nella prefettura di Iwate. L’inverno stava cedendo il passo, ma l’aria era ancora pungente. Nelle cucine dalle piastrelle immacolate, il sibilo dei bollitori elettrici scandiva il ritmo delle prime luci. L’aroma del brodo dashi e del riso appena cotto si mescolava al vapore sui vetri delle finestre. C’è una sacralità laica nei gesti ripetitivi del mattino giapponese, una geometria della sicurezza che sussurra un patto con l’universo: se manteniamo l’ordine nelle piccole cose, il mondo continuerà a girare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jinsei Shinzaki e il destino di un popolo: 11 marzo 2011

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