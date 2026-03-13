Jelly Roll plays Morton- Rosetum Jazz Festival #8

Il Centro Culturale Rosetum ospita il terzo concerto del 2026 dell’ottava stagione del Rosetum Jazz Festival, una rassegna che propone artisti provenienti da diverse parti del mondo. Questa sera, il palco accoglie il musicista Jelly Roll, che interpreta i brani di Morton. L’evento si svolge nel contesto di una serie di appuntamenti dedicati al jazz internazionale.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al terzo concerto del 2026 dell'ottava stagione del Rosetum Jazz Festival, rassegna con artisti da tutto il mondo.?? Venerdì 27 marzo2026, dalle 21:00 alle 23:30?? Via Pisanello, 1 – Milano???Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] ROLL plays MORTON:Un progetto originale con una formazione inusuale di tre fiati dal registro basso – sax baritono, clarinetto basso e tuba, dedicato alle composizioni di Jelly Roll Morton, pioniere e “inventore del jazz”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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I'm the inventor of jazz, Jelly Roll Morton