Jeff Buckley il canto e la vertigine | esce il docufilm

È in uscita un nuovo docufilm dedicato a Jeff Buckley, artista che ha lasciato un’impressione duratura nel panorama musicale. Buckley, con la sua voce unica e coinvolgente, ha rappresentato una presenza intensa e immediata, capace di trasmettere emozioni profonde in modo immediato. La sua breve carriera ha portato alla luce un talento che ancora oggi suscita grande interesse tra gli appassionati.

Jeff Buckley è stato un’apparizione lampo nella musica contemporanea: ha imposto la sua voce come un elemento alieno e magnetico, un’estensione dell’anima che sembrava non conoscere limiti tecnici né emotivi, e se n’è andato. A trent’anni, troppo presto, troppo in fretta, lasciando un vuoto incolmabile. Per tante ragioni. La prima è che Buckley non si limitava semplicemente a interpretare le canzoni: le abitava, le attraversava, le esponeva sulla soglia del baratro, al limite della vertigine. Per questo, a quasi trent’anni dalla morte, la sua traiettoria continua a esercitare un fascino mistico su musicisti e ascoltatori, come se in quelle incisioni fosse custodito un segreto ancora da decifrare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jeff Buckley, il canto e la vertigine: esce il docufilm Articoli correlati Leggi anche: Arriva al cinema il docufilm “It’s never over: Jeff Buckley” Leggi anche: Jeff Buckley torna al cinema: il ritratto intimo di un mito Approfondimenti e contenuti su Jeff Buckley Temi più discussi: Jeff Buckley, il canto nudo della libertà; Arriva al cinema il docufilm It’s never over: Jeff Buckley; Arriva al cinema un nuovo documentario sul mitico Jeff Buckley. Solo per 3 giorni; ARRIVA JEFF BUCKLEY A FAENZA CON L'ATTESO DOCUFILM: IL 16 E 17 MARZO, IL 16 MARZO PRESENTAZIONE DEL MEI E LIVE DI CLAUDIA MACORI | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI. Jeff Buckley, il canto e la vertigine: esce il docufilmIl documentario It's Never Over riaccende la storia di un genio bruciato troppo in fretta. In sala dal 16 marzo ... panorama.it Il Disincanto di Madame, Blanco e la sua Ma’, il film su Jeff Buckley e altre news di musicaIl brano manifesto di Madame Disincanto, quando esce l'album Ma' di Blanco. Al cinema il film su Jeff Buckley. Alcune news di musica ... amica.it Jeff Buckley era Robert Plant e Nina Simone, maschio e femmina, tragedia ed estasi. La recensione del documentario ‘It’s Never Over’, da lunedì e per tre giorni al cinema. - facebook.com facebook Jeff Buckley era Robert Plant e Nina Simone, maschio e femmina, tragedia ed estasi. La recensione del documentario ‘It’s Never Over’, da lunedì e per tre giorni al cinema x.com