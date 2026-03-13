Un articolo recente presenta i jeans MM6 Maison Margiela, concentrandosi sul loro design con un gioco di colori a vista. La descrizione evidenzia come i pantaloni combinino diverse tonalità e dettagli visivi, creando un effetto distintivo. La nota di trasparenza informa che il testo contiene link di affiliazione, e che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

La tecnica del 'Split-Dye': perché due tonalità su un unico capo?. Geometria asimmetrica e cucitura a vista. L'elemento distintivo di questo modello MM6 non risiede in una complessità strutturale nascosta, ma nella brutalità visiva della sua costruzione. La cucitura a vista centrale agisce come un confine netto che separa le due gambe del jeans in due identità cromatiche distinte: la gamba sinistra presenta una tinta blu medio, mentre la destra è colorata di beige chiaro.

© Ameve.eu - Jeans MM6 Maison Margiela: il gioco di colori a vista

