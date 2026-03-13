Jazz senza confini | Voices unisce Mediterraneo e Brasile

Sabato 14 marzo, il Teatro Bonci ospiterà Voices, un progetto musicale che combina jazz contemporaneo con melodie mediterranee e ritmi brasiliani. L’evento mette insieme artisti provenienti da diverse tradizioni musicali, creando un recital che si propone di unire culture sonore diverse in un’unica esibizione. La serata si preannuncia come un’esperienza di fusioni sonore tra generi e influenze di aree geografiche distanti.

Sabato 14 marzo, il Teatro Bonci ospiterà Voices, un progetto musicale che fonde jazz contemporaneo con melodie mediterranee e ritmi brasiliani. La formazione, guidata da quattro musicisti internazionali, presenterà brani tratti dall’album omonimo pubblicato nel 2024. Il concerto si inserisce in una programmazione culturale più ampia che include mostre alla Galleria del Ridotto e alla Galleria Pescheria, oltre all’evento di arte contemporanea presso La Cantera previsto per domani. Quattro maestri, un unico suono. La chimica tra Andrea Dulbecco, Giovanni Ceccarelli, Salvatore Maiore e Paolo Orlandi nasce da incontri casuali a Beirut e proseguì in Francia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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