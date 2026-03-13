Jazz a Ferrara | Jon Irabagon e il suo quartet in scena

Il Jazz Club di Ferrara ospiterà sabato 14 marzo alle 21.30 il concerto di Jon Irabagon e del suo Rising Sun Quartet. La serata sarà dedicata al jazz contemporaneo e vedrà sul palco il quartetto composto da Irabagon e altri musicisti. L’evento si inserisce nel calendario di concerti del locale, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo in una cornice intima.

Sabato 14 marzo, alle ore 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà Jon Irabagon e il suo Rising Sun Quartet in una serata dedicata al jazz contemporaneo. L’evento si inserisce in un calendario culturale denso che vede la città attiva con mostre alla Sala Rossetti e incontri presso la Libreria Libraccio. Questa presenza musicale rappresenta un punto di incontro tra le tradizioni locali e le correnti artistiche internazionali. La formazione guidata da Irabagon riunisce musicisti di alto profilo come Matt Mitchell al pianoforte e Fender Rhodes, Chris Lightup al contrabbasso e Sam Ospovat alla batteria. Questi tre collaboratori hanno lavorato a fianco del leader per oltre un lustro, creando una sinergia che permette di trasformare la scrittura complessa del compositore in improvvisazioni aperte e sorprendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jazz a Ferrara: Jon Irabagon e il suo quartet in scena Articoli correlati Leggi anche: 'Jon Irabagon’s Rising Sun Quartet', in programma una serata di jazz contemporaneo Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro... Una raccolta di contenuti su Jon Irabagon Argomenti discussi: 'Jon Irabagon’s Rising Sun Quartet', in programma una serata di jazz contemporaneo. Poker di Jon IrabagonIl jazz di oggi è sicuramente policentrico, continuando in questo la sua stratificata tradizione. Sempre più spazio trovano artisti americani di origini diverse. Tra essi, il sassofonista Jon Irabagon ... allaboutjazz.com Jon Irabagon's Outright!: UnhingedNel 2009 Jon Irabagon's Outright!, album di debutto da leader per la Innova Recordings, si era abbattuto come un tornado sulla scena jazzistica, nonostante il sassofonista americano di origini ... allaboutjazz.com