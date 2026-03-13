R oma, 12 mar. (askanews) – Rilegge liberamente la storia dei marchesi Casati Stampa “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica, nei cinema dal 19 marzo. I protagonisti sono interpretati da Filippo Timi e Jasmine Trinca: lui è un ricchissimo marchese, circondato da amici blasonati e annoiati, lei una giovane e bellissima donna che arriva sulla sua isola con il marito. Tra i due scoppia una passione fatta di sesso, trasgressione, complicità, che poi si trasforma in senso del possesso e potere. Leggi anche › Jasmine Trinca: «In “La gioia” sono una madre che travalica il limite» Jasmine Trinca, che grazie a questa interpretazione ha vinto il premio come migliore attrice alla Festa del cinema di Roma, ha raccontato: “Lei parte come una donna libera, una donna che ha un’ambizione, probabilmente anche sociale, il che è tutto lecito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jasmine Trinca e Filippo Timi nella storia dei marchesi Casati Stampa "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica

Articoli correlati

“Gli occhi degli altri”, il nuovo film di Andrea De Sica con Jasmine Trinca e Filippo Timi arriva al cinema il 19 marzoArriverà nelle sale il 19 marzo con Vision Distribution “Gli occhi degli altri”, il nuovo film di Andrea De Sica, regista già apprezzato per “I Figli...

Andrea De Sica racconta in anteprima Gli occhi degli altri: «Il mio film sul delitto Casati-Stampa è una storia di confine tra amore e violenza senza moralismo. Non sono un pudico e gli attori hanno avvertito la mia libertà»Che cosa è successo dopo quella mattina in barca? «Con mia moglie ho affittato un gommone per attraccare al vecchio molo del marchese.

Gli occhi degli altri - Trailer del film di Andrea de Sica con Jasmine Trinca e Filippo Timi

Contenuti utili per approfondire Jasmine Trinca

Temi più discussi: Jasmine Trinca: a me gli occhi; Gli occhi degli altri, Jasmine Trinca e Filippo Timi nel film sul delitto Casati Stampa; Jasmine Trinca, 'sempre nuda rischio alto, ma non con Andrea De Sica'; Jasmine Trinca e Filippo Timi in Gli occhi degli altri: Il potere cade sempre sul sesso o sulla parola di una donna che smaschera.

Jasmine Trinca e Filippo Timi in Gli occhi degli altri: «Il potere cade sempre sul sesso o sulla parola di una donna che smaschera»«È un film che guarda al passato per parlare del presente. Pone al pubblico interrogativi più che domande. Volevo ne fosse affascinato e stravolto». Andrea De Sica ... leggo.it

Gli occhi degli altri al cinema, Jasmine Trinca: Ho messo il mio corpo a servizio del racconto e di una femminilità controversaL'attrice è protagonista del nuovo film di Andrea De Sica, in sala dal 19 marzo, liberamente ispirato al caso di cronaca italiano più scandaloso del '900, quello dei marchesi Casati Stampa ... libero.it

“Un film che vi disturberà ma che penso vi terrà incollati dall’inizio alla fine.” Oggi abbiamo presentato #GliOcchiDegliAltri alla Soho House, il nuovo film di Andrea De Sica con Filippo Timi, Jasmine Trinca e Matteo Olivetti. Dal 19 marzo al cinema. Una produzi - facebook.com facebook

Jasmine Trinca, Filippo Timi, Vincenzo Crea, Matteo Olivetti e Carmen Pommella fotografati da Andrea De Sica sul set de “Gli occhi degli altri”. Foto pubblicate da Rolling Stone Italia. x.com