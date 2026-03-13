Jark, un’isola strategica dell’Iran, rimane sotto controllo e non è stata bersaglio di bombardamenti. Stati Uniti e Israele hanno condotto circa 5000 attacchi in Iran, utilizzando oltre 200 aeronavi e numerose imbarcazioni. Questi attacchi sono stati orientati a colpire il regime islamico senza coinvolgere direttamente l’isola di Jark.

Con più di 200 aeronavi e molte altre imbarcazioni, Stati Uniti e Israele hanno compiuto circa 5000 attacchi in Iran con l’obiettivo di combattere il regime islamico. L’operazione ha colpito grandi città come Teheran, Qom, Tabriz e Minab, lasciando un bilancio di almeno 1000 morti. Ma c’è un luogo che non è stato minimamente centrato e la scelta è volontaria. Si tratta di una piccola isola di 22 km quadrati chiamata Jark, a circa 28 chilometri dalla costa iraniana, un luogo strategico del Golfo. Famosa per il commercio di perle nel passato, oggi è epicentro dell’economia dell’Iran, giacché la sua profondità permette di caricare molto facilmente barili di petrolio per l’esportazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Jark, l’isola strategica dell’Iran che nessuno bombarda

