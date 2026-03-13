A Ivrea, tre giovani sono stati arrestati dopo aver compiuto una rapina violenta in corso Nigra il 21 febbraio. Durante l’aggressione, i responsabili hanno usato un bastone e una catena per minacciare la vittima. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dei sospettati. La polizia ha confermato l’identità dei tre uomini coinvolti nell’evento.

Una violenta aggressione avvenuta a Ivrea ha portato all’arresto di tre giovani responsabili della rapina del 21 febbraio in corso Nigra. I carabinieri hanno identificato e fermato gli autori dell’attacco contro un uomo di 30 anni, che ha subito lesioni gravi con una prognosi di 30 giorni. L’episodio si è svolto nella zona commerciale del Movicentro, dove la vittima è stata colpita ripetutamente con oggetti contundenti per sottrargli gioielli d’oro e argento. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di smontare rapidamente la dinamica criminale, portando al fermo dei tre sospetti già noti alle autorità locali. La dinamica dell’aggressione nel cuore commerciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ivrea: 3 fermati per rapina violenta con bastone e catena

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