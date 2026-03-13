L’agenzia ItaliaMeteo sta trasferendo le proprie sede dal Tecnopolo Dama di Bologna verso Roma. Quarantaquattro dipendenti si sposteranno, lasciando il capoluogo emiliano-romagnolo. La decisione riguarda ventiquattro posti di lavoro a rischio in città, tra cui quelli di Bologna. Il trasferimento si concretizza con un cambio di sede ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla motivazione.

Il trasferimento dell’agenzia ItaliaMeteo dal Tecnopolo Dama di Bologna verso la capitale rappresenta una frattura nel tessuto produttivo emiliano-romagnolo. La decisione, presa tramite decreto legge e destinata alla conversione entro il 27 aprile, ha scatenato una reazione immediata dai sindacati e dalla Regione. Michele Bulgarelli, segretario della Cgil bolognese, definisce la mossa come un atto che mina le competenze locali sulla meteorologia e l’ambiente. L’impatto riguarda direttamente 24 lavoratori, tra cui personale comandato da enti come Arpae, dipendenti in somministrazione e collaboratori con partite Iva. L’impennata del rischio occupazionale nel distretto tecnologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ItaliaMeteo: 24 posti a rischio, Bologna perde il suo cuore

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