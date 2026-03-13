L’Italia ha conquistato 14 medaglie in una giornata di gare ricca di emozioni, superando il record di Lillehammer. Gli atleti italiani hanno ottenuto quattro podi, tra cui due vittorie nel banked slalom di snowboard con Perathoner e Luchini, oltre al successo di De Silvestro nel Gigante sitting e all’argento di Bertagnolli nella categoria Vision Impaired.

Quella odierna è una giornata che difficilmente verrà dimenticata per il movimento paralimpico italiano. In un solo colpo è stato abbattuto il record assoluto di medaglie e ori conquistati in una singola edizione dei Giochi Paralimpici Invernali. La bellezza e la gioia di averlo fatto proprio in casa, a Milano-Cortina, rende tutto più bello. A Innsbruck '88, Nagano '98 e Salt Lake City 2002 gli ori furono 3. Mai conquistati così tanti. A Lillehammer 1994 le medaglie totali furono 13, record complessivo, ma senza ori. Di anni ne sono passati molti, le classificazioni erano diverse da quelle odierne, le categorie non erano accorpate ed è quindi difficile poter mettere a confronto dei Giochi così distanti nel tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia nella storia! Gli azzurri vincono 14 medaglie e battono il record di Lillehammer

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