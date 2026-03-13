Italia i playoff si avvicinano | Gattuso al lavoro per sciogliere gli ultimi dubbi sulla lista Cosa dobbiamo aspettarci

Il tecnico Gattuso sta lavorando alle convocazioni per la prossima partita di playoff contro l’Irlanda del Nord. Sta valutando le condizioni fisiche dei giocatori infortunati e sta definendo la rosa definitiva. La sfida si avvicina e il mister sta cercando di chiarire gli ultimi dubbi prima di comunicare la lista ufficiale. La partita rappresenta un momento cruciale per la qualificazione.

Italia, Gattuso prepara le convocazioni per la sfida fondamentale contro l’Irlanda del Nord valutando le condizioni fisiche degli infortunati. Si avvicinano i cruciali impegni per la qualificazione al prossimo Mondiale e Gennaro Gattuso sta studiando con la massima attenzione le prime mosse. L’attesa è per la delicata gara in programma il 26 marzo presso la New Balance Arena di Bergamo contro la rappresentativa dell’ Irlanda del Nord. Il ct sta definendo minuziosamente le convocazioni ufficiali per affrontare questo importantissimo crocevia, ma dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima. L’elenco azzurro non comprenderà Marco Verratti, costretto a fermarsi per un intervento chirurgico al ginocchio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia, i playoff si avvicinano: Gattuso al lavoro per sciogliere gli ultimi dubbi sulla lista. Cosa dobbiamo aspettarci Articoli correlati Italia, Gattuso al lavoro sulla lista per i play-off: le ultime tra infortuni, conferme e possibili esclusioniNico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di... Leggi anche: Italia, Gattuso stila la lista dei preconvocati per i playoff: c’è Verrati! Cosa filtra sulle scelte su Palestra, Chiesa e Zaniolo Una selezione di notizie su Italia i playoff si avvicinano Gattuso... Temi più discussi: Niente playoff per uno dei possibili convocati di Gattuso; Italia verso i Mondiali 2026: scopri playoff, girone e orari; Italia verso i playoff: per Gattuso un dubbio e una tentazione; Rai Pubblicità presenta la politica commerciale dei play off per i mondiali di calcio. Italia verso i playoff per il Mondiale: chi sale e chi scende, la situazione ruolo per ruolo. Le possibili convocazioni di GattusoLa storia si ripete. E per l’Italia del calcio non è una buona notizia. Per la terza volta consecutiva , la strada verso il Mondiale passa ... sport.tiscali.it Quando gioca l’Italia nei playoff e cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026Il 2026 è l'anno dei Mondiali di calcio, che un tempo era un momento in cui l'Italia sognava e lottava sempre per vincere. Adesso, invece è tutto cambiato. Per la terza volta consecutivi la nostra Naz ... fanpage.it L’uomo più ricco d’Italia è socio di minoranza di un top club di Serie A - facebook.com facebook Verona, l'Academy del rugby chiuderà: «Siamo venuti da mezza Italia e ci hanno mandato solo una mail per dirci: è tutto finito» x.com