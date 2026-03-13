Istruzione Principe George | la visita di William e Kate al Marlborough College alimenta le indiscrezioni sul distacco dalle tradizioni

William e Kate hanno visitato il Marlborough College, alimentando le voci sul possibile cambiamento nel percorso scolastico del Principe George. La visita è avvenuta recentemente e ha suscitato interesse tra i media, che seguono con attenzione ogni dettaglio riguardo alle scelte educative della famiglia reale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle decisioni future relative alla scuola del giovane membro della famiglia reale.

Indiscrezioni sul futuro scolastico del Principe George: William e Kate valutano il Marlborough College, evitando Eton in nome della stabilità familiare L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

