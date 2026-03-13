Israele si trova in una fase di grande tensione politica e militare, con il paese coinvolto in un conflitto con l’Iran che rappresenta la sfida più complessa finora. Nel frattempo, il governo di Benjamin Netanyahu aspetta un voto sul bilancio che potrebbe portare alla fine della legislatura, creando un quadro di instabilità che si svolge contemporaneamente alle operazioni militari.

Israele sta combattendo contro l’Iran la guerra più ambiziosa della sua storia, mentre il governo di Benjamin Netanyahu è appeso a un voto sul bilancio che potrebbe far cadere la legislatura nel giro di poche settimane. È un paradosso politico raramente osservato nelle democrazie occidentali: uno Stato impegnato in un conflitto regionale ad alta intensità mentre il suo sistema politico rischia di entrare in campagna elettorale. Il punto, però, non è soltanto la fragilità del governo Netanyahu. Il problema è più profondo e riguarda il funzionamento stesso del sistema politico israeliano negli ultimi anni. L’emergenza è diventata la principale... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Israele, quando la politica vive di emergenze

Articoli correlati

Leggi anche: Legambiente bacchetta la politica: “L’Italia rincorre le emergenze climatiche”

Aversa. Un anno tra cronaca, emergenze e politica: i fatti che hanno segnato la cittàÈ stato un anno intenso per Aversa, scandito da notizie di cronaca, politica e attualità che hanno profondamente segnato la vita cittadina.

People are trying to leave Tehran; there are no bomb shelters in the city

Una raccolta di contenuti su Israele quando la politica vive di...

Temi più discussi: Tra guerra e instabilità | Israele, quando la politica vive di emergenze; Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale; Israele – Iran: soffre l’economia, ma di più la politica; Usa e Israele contro Iran, un conflitto che riscrive le priorità della politica.

La richiesta del premier a Herzog è il punto di partenza della futura politica di IsraeleGerusalemme. Quando nel 2021 Isaac Herzog, già leader laburista, venne eletto dalla Knesset capo dello stato grazie anche ai voti del Likud, fu chiaro che tra il neopresidente e Benjamin Netanyahu si ... ilfoglio.it

L'occidente fermi l'Iran atomico oppure dovrà farlo Israele. Intervista a Benny MorrisGli ayatollah giocano con la nostra avversione per la guerra. Sono totalitari e i loro missili, dopo Israele, minacceranno l’Europa dice il professore emerito di Storia alla Ben Gurion University ... ilfoglio.it

Trump: Mojtaba Khamenei ferito ma vivo. Gli attacchi di Teheran e la risposta di Israele - facebook.com facebook

Israele denuncia: "Missili a pochi metri da Al Aqsa". Ma il video condiviso è di fine febbraio x.com