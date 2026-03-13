Israele missili su città nel nord | diversi feriti

Un attacco missilistico ha colpito la città di Zarzir nel nord di Israele, ferendo circa 30 persone. Le esplosioni hanno provocato danni e disagi tra la popolazione locale, che si è subito mobilitata per prestare soccorso e mettere in sicurezza le aree colpite. Al momento non ci sono altre informazioni sui responsabili o sulle circostanze dell’attacco.

Circa 30 persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico sulla città di Zarzir, nel nord di Israele. Lo ha riferito il servizio di emergenza Magen David Adom. La località si trova a circa 100 chilometri a nord di Gerusalemme, vicino al confine con il Libano. La maggior parte dei feriti ha riportato lesioni causate dai vetri infranti dall'esplosione.

