Israele | la Super sparta che vive di spada

Un commento di un giornalista israeliano definisce la situazione attuale come una “guerra psicotica”, sottolineando che Israele e gli Stati Uniti sono coinvolti in un conflitto avviato sotto la guida di due figure considerate psicopatiche. La narrazione si concentra sulle parole di Misgav pubblicate su Haaretz, evidenziando la percezione di follia e irrazionalità che circonda le azioni di entrambe le nazioni.

“Penso che questa sia una guerra psicotica”, scrive Uri Misgav su Haaretz. “Una guerra che Israele e gli Stati Uniti hanno iniziato sotto la guida di due psicopatici. Vanitosi, narcisisti, disconnessi. Sono immersi fino al collo in guai politici e legali. Guidano i due governi più fondamentalisti e antidemocratici della storia dei loro Paesi. E hanno la faccia tosta di predicare la democrazia altrove”. “L’America è entrata in questa guerra con un Segretario della Difesa che preferisce essere chiamato ‘Segretario della Guerra’, un evangelista che quando arriva al lavoro puzza di alcool, tatuato con croci crociate associate all’estrema destra, sospettato di molestie sessuali e che prima di essere nominato faceva il commentatore in un programma mattutino di Fox News”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

