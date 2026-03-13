Ispezioni nelle gallerie sulla A19 scattano quattro giorni di chiusure

Da palermotoday.it 13 mar 2026

L'Anas ha iniziato ispezioni in alcuni tratti dell'autostrada A19 “Palermo-Catania” e ha programmato quattro giorni di chiusure. Lunedì 16 marzo, tra le 22 e le 6 del giorno successivo, saranno controllate le gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II e Ventimiglia sulla carreggiata in direzione Palermo. La chiusura si ripeterà anche nei giorni successivi secondo un calendario stabilito.

Gli interventi dell'Anas da martedì 17 marzo a venerdì 20. Controlli fra Trabia e Termini Imerese e a Tremonzelli Al via ispezioni di Anas in alcuni tratti dell'autostrada A19 “Palermo-Catania”. Lunedì 16 marzo, dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, verranno controllate le gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II e Ventimiglia. Pertanto, sarà necessario chiudere la carreggiata in direzione Palermo fra lo svincolo di Termini Imerese e lo svincolo di Trabia. Durante la chiusura, il percorso alternativo consentirà di uscire allo svincolo di Termini Imerese, di immettersi sulla SS113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Trabia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

