Isole Borromee 2026 | robot RoBee e nuove sorprese culinarie

Il 12 marzo del 2026 segna l'inizio della stagione primaverile ed estiva nelle Isole Borromee, un territorio che si estende dalla sponda lombarda e piemontese del Lago Maggiore fino al confine svizzero. Durante questo periodo, saranno introdotti il robot RoBee e nuove offerte culinarie per i visitatori, con eventi e novità che coinvolgono le attrazioni locali. La stagione si svolgerà fino all'autunno.

La stagione primaverile ed estiva del 2026 si apre ufficialmente il 12 marzo nelle Terre Borromeo, un territorio che abbraccia la sponda lombarda e quella piemontese del Lago Maggiore fino al confine svizzero. Per i visitatori internazionali che giungono per ammirare queste perle naturali, storiche e artistiche, l’offerta comprende le tre Isole Borromee, i Castelli di Cannero, la Rocca di Angera e i parchi Pallavicino e Mottarone, accessibili fino all’8 novembre. L’anno corrente segna un momento di particolare rilievo culturale: sull’Isola Bella verrà introdotto un robot chiamato RoBee per supportare le guide museali, mentre sulla sponda piemontese i Castelli di Cannero continuano la loro rinascita dopo aver ricevuto il premio Gold – Design Intelligence Award 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isole Borromee 2026: robot RoBee e nuove sorprese culinarie Articoli correlati RoBee, il robot umanoide che interagisce e pensaCOME un quadro suscita emozioni in chi lo ammira, così il robot deve capire l’effetto che le sue azioni, o le sue parole, generano sull’umano con il... Leggi anche: RoBee, il robot made in Brianza ha conquistato gli Stati Uniti Una selezione di notizie su Isole Borromee Discussioni sull' argomento Lago Maggiore e Isole Borromee, al via la stagione primavera-estate 2026; Riesplode la primavera alle Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Isole Borromee, tutto quello che c'è da sapereSul Lago Maggiore si trovano le Isole Borromee. Si tratta di luoghi che appaiono al visitatore eleganti, misteriosi, ricchi di storia e di natura. Rappresentano un territorio tutelato, in cui il ... ilgiornale.it Lago Maggiore, è arrivata la primavera: riaprono le Isole BorromeeVigilia di ripresa della stagione turistica nelle Isole Borromee, sul Lago Maggiore. L'Isola Madre e l'Isola Bella riaprono nel fine settimana: si comincerà sabato 16 marzo. La stagione 2023 si era ... rainews.it A spasso tra Isola Madre, Isola Bella e Isola dei Pescatori. Un pizzico di storia, tanta bellezza e la compagnia migliore del mondo. Non serve nient’altro. #IsoleBorromee #LagoMaggiore #IsolaBella #IsolaMadre #IsolaDeiPescatori facebook