Isaac Del Toro ha completato una tappa molto nervosa, riconoscendo che tutti i partecipanti hanno faticato. Durante la corsa, Del Toro è riuscito a centrare il vero obiettivo di giornata e ha staccato Giulio Pellizzari, mostrando una buona condizione in salita. Con questa performance, il ciclista si è ripreso la maglia azzurra di leader della Tirreno-Adriatico 2026.

Isaac Del Toro centra il vero obiettivo di giornata e stacca Giulio Pellizzari, evidenziando una condizione impressionante in salita e riprendendosi la maglia azzurra di leader della Tirreno-Adriatico 2026. Il messicano dell’UAE Team Emirates ha ottenuto un prezioso secondo posto sul traguardo di Mombaroccio alle spalle di un fuggitivo fuori classifica (Michael Valgren), guadagnando terreno su tutti gli altri big. Del Toro ha battuto in volata lo statunitense Matteo Jorgenson, aggiudicandosi 6 secondi di abbuono e tornando in vetta alla generale con un margine di 23? su Pellizzari quando mancano due giorni al termine della Corsa dei Due Mari. “ Credo che in questo tipo di corse a tappe sia sempre meglio mettere il più possibile da parte “, spiega il corridore messicano a fine gara (fonte: SpazioCiclismo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Isaac Del Toro: “Tappa molto nervosa, abbiamo fatto tutti fatica. Domani potremmo pagare questo sforzo”

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