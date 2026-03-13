A Milano prosegue la Ireland week, arrivata alla quinta edizione e in programma fino al 17 marzo. L’evento coinvolge musica, gastronomia, balli e sport, offrendo un’ampia varietà di attività per i visitatori. Durante questa settimana, numerosi eventi e iniziative sono in programma per celebrare la cultura irlandese nella città. La manifestazione si svolge in diversi luoghi e coinvolge pubblico di tutte le età.

di Raffaella Parisi Prosegue a Milano la Ireland week, giunta alla quinta edizione, sino al 17 marzo – St. Patrick’s day – dedicata al Santo Patrono dell’Irlanda. In programma musica, artisti, ballerini e maestri del gusto. Presente anche lo sport, con gli atleti del calcio gaelico e gli appassionati di golf. Milano è tinta di verde, luoghi storici e simbolici della città sono un angolo di Irlanda: piazze, strade, ma anche, cinema, botteghe storiche e pub. Una delle novità di quest’anno è il battello Navigli ’Rigoletto’, ogni sera dalle 18.30 alle 21 musica irlandese suonata dal vivo da band: il 15 marzo Andrea Rock & Lorena Vezzaro, il 16 sarà Keltaholics Trio, il 17 Duilleoga Duo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ireland week a Milano. Musica, gusto, balli. E sport: che festa!

