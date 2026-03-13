Un aereo cisterna statunitense KC-135 impegnato nelle operazioni militari contro l'Iran è precipitato in Iraq. L'incidente è avvenuto durante un volo di routine e al momento non sono state fornite dettagli sulle cause o eventuali feriti. Le autorità statunitensi e irachene stanno effettuando verifiche per chiarire cosa abbia provocato l'accaduto.

Un aereo cisterna statunitense KC-135 impegnato nelle operazioni militari contro l' Iran è precipitato in Iraq. Lo ha riferito il Comando centrale degli Stati uniti ( Centcom ). In una dichiarazione, il Centcom ha spiegato che un incidente che ha coinvolto due velivoli è avvenuto "in spazio aereo amico": uno degli aerei è precipitato mentre l'altro è riuscito ad atterrare in sicurezza. Il comando militare ha precisato che l'incidente non è stato causato né da fuoco nemico né da fuoco amico. Secondo funzionari militari statunitensi, squadre di soccorso sono state inviate sul luogo dello schianto. Un funzionario statunitense ha riferito a Cnn che a bordo dell’aereo precipitato c'erano cinque militari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iraq, precipita l'aereo rifornimento Usa: mistero sulle cause

