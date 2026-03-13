In un discorso pubblico, un ex presidente degli Stati Uniti ha commentato temi legati all’Iran, parlando di vittorie e denaro, senza entrare in dettagli sulle conseguenze o sulle reazioni. Nel frattempo, lo Stretto di Hormuz è stato bloccato e minato, mentre una guida spirituale più vicina ai Pasdaran è salita al potere. Intanto, continuano i raid e si contano migliaia di morti in Iran, Libano e nei paesi del Golfo.

Stretto di Hormuz bloccato e minato. Una nuova guida spirituale ancor più legata ai pasdaran. Migliaia di morti tra Iran, Libano e paesi del golfo dove proseguono i raid. Maggiore repressione per i tanti giovani che chiedono libertà in Iran, petrolio alle stelle. Altro che vittoria vicina, come proclama un Trump pronto ad andarsene dopo aver scatenato il suo inferno. Un modello Venezuela che guarda alla gestione delle risorse energetiche e ignora le istanze di libertà e democrazia. Una guerra costata miliardi di dollari che hanno fatto storcere il naso anche ai consulenti militari di un Trump che da solo ascolto ai suoi fedelissimi, spesso meri affaristi e fanatici religiosi. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Iran-Usa: Trump parla di vittoria e soldi, lasciando macerie e vendette senza democrazia

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