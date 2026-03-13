Un rappresentante statunitense ha dichiarato che nel contesto iraniano non esiste un leader riconosciuto capace di annunciare una resa, sottolineando l'incertezza sulla leadership e la mancanza di un’autorità ufficiale in grado di prendere questa decisione. La dichiarazione si concentra sulla situazione attuale in Iran, evidenziando l’assenza di figure di riferimento con il potere di fare annunci ufficiali di questo tipo.

Secondo quanto riferito da tre funzionari dei Paesi del G7 a Axios, Donald Trump avrebbe detto ai leader del G7, durante una riunione virtuale mercoledì, che l’Iran “sta per arrendersi” Il presidente Usa si è vantato dei risultati dell’Operazione Epic Fury, dicendo agli alleati: “Mi sono sbarazzato di un cancro che minacciava tutti noi”. “Nessuno sa chi sia il leader, quindi non c’è nessuno che possa annunciare la resa”, ha detto Trump deridendo la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei definendola un “peso leggero”. LEGGI ANCHE? Figlio di Khamenei nuova guida suprema. Israele: ‘Uccideremo anche lui’ Tutti gli altri leader hanno esortato Trump a porre fine rapidamente alla guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Trump: “non c’è nessuno che possa annunciare la resa”

Articoli correlati

Trump ha chiesto la resa incondizionata all'IranSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Trump all'Iran: «Nessun accordo, solo la resa incondizionata»«Non ci sarà alcun accordo con l’Iran, eccetto che la resa incondizionata!», ha scritto ieri Trump su Truth.

Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra”

Una raccolta di contenuti su Iran Trump non c'è nessuno che possa...

Temi più discussi: Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Trump rassicura il mondo: In Iran non c'è più nulla da colpire, la guerra finirà presto; Trump: In Iran vittoria record, non c'è nulla che non sia stato eliminato; Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran.

Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardareSui motivi della guerra scatenata nel Golfo, Donald Trump ha affermato che cercavano di colpire il resto del Medio Oriente. Stanno pagando per 47 anni di morte e distruzione che hanno causato. Questa ... tg24.sky.it

Iran, Trump ai leader del G7: Teheran prossima alla resaL'Iran sarebbe prossimo alla resa. Lo avrebbe detto il presidente americano Donald Trump ai leader del G7, secondo quanto riferisce Axios, citando tre funzionari dei Paesi del Gruppo informati sul c ... tg24.sky.it

Ultime notizie dalla guerra in Iran. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall'Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. E' il terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. "Un pro - facebook.com facebook

Guerra Iran, Trump a leader G7: «Teheran prossima alla resa» x.com