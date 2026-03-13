Iran soldato francese ucciso in un attacco a Erbil il cordoglio di Giorgia Meloni | Attacco ingiustificabile

Un soldato francese è stato ucciso durante un attacco nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Si tratta del sergente maggiore Arnaud Frion, che ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha suscitato reazioni di condanna e solidarietà, tra cui il commento di una figura politica italiana che ha definito l’attacco ingiustificabile. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni nella zona.

Non solo Italia. Un soldato francese, il sergente maggiore Arnaud Frion, è stato ucciso durante un attacco nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. La notizia è stata diffusa su X da Emmanuel Macron, che ha deplorato “un attacco inaccettabile contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l’Isis dal 2015”. Il presidente francese ha sottolineato che “la loro presenza in Iraq rientra strettamente nel quadro della lotta al terrorismo”. Affermando che “la guerra in Iran non può giustificare tali attacchi”. Frion faceva parte del settimo Battaglione Cacciatori Alpini di Varces. “È morto per la Francia. Alla sua famiglia, ai suoi fratelli d’armi, voglio esprimere tutto l’affetto e la solidarietà della Nazione”, ha dichiarato Macron. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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