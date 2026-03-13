Iran Renzi | confronto Meloni-opposizioni è il minimo

In Italia, il leader di un partito ha dichiarato che un confronto costante sulla politica estera tra governo e opposizioni rappresenta il minimo necessario. Ha inoltre precisato che il governo convocava regolarmente i capigruppo e i segretari di partito, in particolare delle opposizioni, per discutere di questioni internazionali. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione politica sul tema.

Roma, 13 mar. (askanews) – “Che ci debba essere un confronto continuo” sulla politica estera tra governo e opposizioni “mi sembra il minimo, noi al governo convocavamo i capigruppo e segretari di partito soprattutto delle opposizioni. Loro lo hanno fatto meno volentieri. Abbiamo chiesto che Meloni venisse in Aula e finalmente è venuta – anche se tardi – anche perchè dopo due volte che veniva Tajani c’era da mettersi le mani nei capelli. Poi se proponi il tavolo di discussione nella settimana del referendum dopo 4 anni in cui non hai fatto niente.. Siamo in una situazione in cui è giusto che ci sia il massimo confronto possibile”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, a SkyTg24. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

