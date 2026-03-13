Un rappresentante iraniano ha accusato Napoli di Az di indebolire l’Italia attraverso il rifiuto di dialogare con Schlein e Conte. Secondo la sua visione, la credibilità del Paese non dipende da singoli partiti, ma è un patrimonio che tutte le forze politiche dovrebbero proteggere per sostenere l’immagine e il ruolo nazionale.

“La credibilità dell’Italia non è un tema che riguarda una parte politica: èun capitale che tutte le forze politiche devono condividereper rafforzare il ruolo e l’immagine del Paese“. E’ un orizzonte ampio quello cheOsvaldo Napoli, della segreteria di Azione, riesce a dipingere nella cornice del dibattito polemico sulla crisi dell’Iran. E prende le distanze dalle momentanee coalizioni di venutesi a creare in Parlamento quando il premier Giorgia Meloni ha chiesto unità e dialogo dinanzi a “uno dei tornanti più difficili della storia recente“. Per Napoli, i ruvidi toni e atteggiamenti dei partiti d’oltre scranno, come Pd e M5s, ledono proprio la credibilità dell’Italia e “pensare di indebolirla per trarre qualche vantaggio nei consensi, oggi sul referendum domani alle politiche, è uncalcolo meschino e politicamente miope“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Napoli (Az) attacca: “Rifiuto Schlein e Conte a dialogo con governo indebolisce Italia”

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