Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato la scelta del governo statunitense di sospendere temporaneamente le sanzioni sul petrolio alla Russia, in risposta all'aumento dei prezzi dell'energia. Merz ha definito questa decisione sbagliata, sottolineando la sua opinione sulla questione. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel settore energetico.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha duramente criticato il governo statunitense per la decisione di revocare temporaneamente le sanzioni sulla vendita di petrolio alla Russia a seguito del forte aumento dei prezzi dell'energia. "Riteniamo che allentare le sanzioni sia sbagliato", ha dichiarato Merz. "Purtroppo, la Russia continua a non mostrare alcuna volontà di negoziare. Pertanto, dobbiamo e continueremo ad aumentare la pressione su Mosca.” Il riferimento è alla guerra in Ucraina. Il cancelliere ha insistito sul fatto che il sostegno a Kiev debba continuare nonostante il conflitto in Medio Oriente: "Non permetteremo che il conflitto con l'Iran ci scoraggi o ci distragga da questo obiettivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Merz a Trump: "Sbagliato sospendere le sanzioni sul petrolio alla Russia"

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