Il presidente italiano ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per discutere delle tensioni in Iran, evidenziando i “gravi effetti destabilizzanti” di alcune iniziative unilaterali, che secondo lui indeboliscono l’ONU. Si registra una “grande preoccupazione” per lo scenario di crisi aperto dalla guerra in corso, scatenata dall’azione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

C'è "grande preoccupazione" per "lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell'azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran". È quanto si legge nel documento finale della riunione di oggi al Quirinale del Consiglio supremo di Difesa, presieduto da Sergio Mattarella, che ha analizzato "i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell'intera regione del vicino Medio Oriente e nell'area del Mediterraneo". "Nell'attuale contesto di instabilità, irresponsabilmente aperto dall'aggressione della Russia all'Ucraina, con le progressive lacerazioni della pacifica convivenza...

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa: “Gravi effetti destabilizzanti. Iniziative unilaterali indeboliscono l’Onu”

