iran la diretta della guerra nel golfo soldato francese ucciso a erbil dietro teheran la mano di putin

In Iran, si svolge una diretta sulla guerra nel Golfo mentre un soldato francese viene ucciso a Erbil. La notizia circola mentre si segnala un coinvolgimento di Teheran, attribuito a Putin. La Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, tiene un discorso pubblico rivolto ai nemici, senza mostrarsi in video a causa delle sue condizioni di salute, e il suo messaggio viene letto alla televisione.

Il primo discorso pubblico all'Iran (e ai nemici) della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, che ferito non si mostra in video e fa leggere il suo messaggio alla tv. Il nodo della chiusura dello stretto di Hormuz. La morte di un soldato francese in un attacco a Erbil: ecco tutte le principali notizie della giornata sulla guerra nel Golfo. Segui qui gli aggiornamenti in diretta: Bessent, revocate temporaneamente sanzioni su petrolio russo già in transito Gli Stati Uniti hanno temporaneamente revocato le sanzioni sul petrolio russo attualmente bloccato in mare, nel tentativo di far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia provocato dalla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

