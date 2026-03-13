Iran | Khamenei invisibile tra ferite gravi e dubbi sulla

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso giovedì un messaggio attribuito alla nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, senza mostrare mai il suo volto in video. L’immagine del leader rimane invisibile mentre si diffonde il messaggio, suscitando domande sulla sua presenza pubblica e sulla sua identità. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla trasmissione o alle modalità di diffusione.

La televisione di Stato iraniana ha diffuso giovedì un messaggio attribuito alla nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, senza che il leader appaia mai in video. Mentre la guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti imperversa, si moltiplicano i dubbi sulla sua reale condizione fisica: alcune indiscrezioni parlano di ferite subite durante l’attacco al padre Ali Khamenei, altre ipotizzano scenari più estremi. Il testo letto da uno speaker su una fotografia d’archivio promette vendetta per i martiri della scuola di Minab e conferma la volontà di mantenere lo Stretto di Hormuz come leva strategica. Nel cuore del conflitto globale, l’assenza visiva del nuovo capo dello stato crea un vuoto informativo che alimenta le speculazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

