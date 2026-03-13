Iran il Consiglio Supremo di Difesa | Preoccupazione per gli effetti destabilizzanti della crisi

Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito oggi sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Durante l’incontro sono state discusse le ripercussioni della crisi attuale, con particolare attenzione agli effetti destabilizzanti percepiti. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze armate e delle istituzioni di sicurezza, che hanno condiviso le proprie valutazioni sulla situazione in corso.

Il Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, riunito oggi sugli scenari dell'attacco all'Iran da parte di Usa e Israele, esprime "preoccupazione per i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell'intera regione del vicino medio Oriente e nell'area del Mediterraneo". Il Consiglio supremo di Difesa "ha constatato con preoccupazione che la crisi dell'ordine internazionale, incentrato sull'ONU, con la moltiplicazione delle iniziative unilaterali indebolisce il sistema multilaterale anche di fronte a sfide comuni come le effettive ragioni di sicurezza legate al rischio di realizzazione di...