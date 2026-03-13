Iran Hegseth | Mojtaba Khamenei è ferito e sfigurato

Il segretario alla Difesa americano ha dichiarato che Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell’Iran, è ferito e probabilmente sfigurato. La sua affermazione è stata pronunciata durante un briefing con la stampa. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o conferme ufficiali riguardo alle condizioni di Khamenei o alle circostanze che hanno portato a questa situazione.

La nuova guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, è “ferito e probabilmente sfigurato”. Lo ha affermato il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth nel corso di un briefing con la stampa. “Ieri ha rilasciato una dichiarazione, piuttosto debole senza audio o video – ha aggiunto – credo che sappiate il motivo”. Secondo Hegseth “la leadership iraniana non se la passa affatto bene. Disperata e in fuga, è entrata nella clandestinità, rannicchiata nella paura. È quello che fanno i topi”. Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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