Iran Hegseth | Mojtaba Khamenei è ferito e sfigurato

Da lapresse.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario alla Difesa americano ha dichiarato che Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell’Iran, è ferito e probabilmente sfigurato. La sua affermazione è stata pronunciata durante un briefing con la stampa. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o conferme ufficiali riguardo alle condizioni di Khamenei o alle circostanze che hanno portato a questa situazione.

La nuova guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, è “ferito e probabilmente sfigurato”. Lo ha affermato il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth nel corso di un briefing con la stampa. “Ieri ha rilasciato una dichiarazione, piuttosto debole senza audio o video – ha aggiunto – credo che sappiate il motivo”. Secondo Hegseth “la leadership iraniana non se la passa affatto bene. Disperata e in fuga, è entrata nella clandestinità, rannicchiata nella paura. È quello che fanno i topi”. Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran hegseth mojtaba khamenei 232 ferito e sfigurato
© Lapresse.it - Iran, Hegseth: "Mojtaba Khamenei è ferito e sfigurato"

Articoli correlati

Iran, Hegseth: "Khamenei è sfigurato e nessuna capacità di costruire armi""L'Iran non è in grado di costruire più armi e che nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei è "probabilmente sfigurata".

Iran, Mojtaba Khamenei sfigurato e azzoppato: come sta davveroÈ «leggermente ferito ma attivo» dicono di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema che avrebbe dovuto tenere un discorso pubblico domenica scorsa,...

Mojtaba Khamenei “wounded & likely disfigured”: Pentagon

Video Mojtaba Khamenei “wounded & likely disfigured”: Pentagon

Altri aggiornamenti su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Perché il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei non si fa ancora vedere in pubblico?; Scelta la nuova Guida Suprema, l'Iran: è Mojtaba Khamenei; Attacco all'Iran, le notizie del 9 marzo 2026 | Mojtaba, figlio di Ali khamenei, nuova Guida Suprema. Trump: 'Non durerà'. Netanyahu: 'Lo uccideremo'.; Giallo Khamenei, Hegseth: Ferito? Non posso commentare.

mojtaba khamenei iran hegseth mojtaba khameneiHegseth sul leader iraniano Mojtaba Khamenei: È ferito e probabilmente sfigurato. Il videoIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato che la nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe rimasto ferito e probabilmente sfigurato, senza però fornire ... tg.la7.it

Hegseth: Mojtaba Khamenei è ferito e sfiguratoLa nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è ferito e probabilmente sfigurato. Lo ha affermato il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth nel corso di un briefing con la stampa. Ieri ... lanuovasardegna.it

Trova facilmente notizie e video collegati.